Gêmeas noivas do mesmo homem querem engravidar ao mesmo tempo

As irmãs gêmeas australianas Anna e Lucy DeCinque, que são conhecidas como as "gêmeas mais idênticas do mundo", anunciaram que estão tentando engravidar ao mesmo tempo do mesmo homem. As irmãs mantêm um relacionamento com Ben Byrne há 11 anos.

Anna e Lucy afirmaram, ainda, que fazem questão que seus filhos nasçam juntos.

Em entrevista ao tabloide britânico DailyMail, elas também contaram que querem "ser as mães do filho uma da outra".

As mulheres, de 35 anos, estrelam o reality show "Irmãs Extremas" em uma emissora australiana, onde mostram sua rotina.

Ben, que é noivo de ambas, afirma que não se incomoda com a relação por ter também um irmão gêmeo, o que o faz compreender as intenções e ações das noivas.