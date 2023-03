Revista Time elege Anielle Franco como uma das mulheres do ano; veja!

Anielle Franco, foi eleita pela revista Time como uma das 12 mulheres do ano em 2023. A Time é uma das mais conhecidas revistas de notícias semanais do mundo, publicada nos Estados Unidos.

Ministra da Igualdade Racial, Anielle é irmã de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro que foi morta em 2018 em uma emboscada.

Na publicação, a revista descreve “a ministra da Igualdade Racial do Brasil nunca planejou entrar na política”. “Então sua irmã foi assassinada [...] A trágica história familiar, a personalidade calorosa e o uso hábil das mídias sociais transformaram Anielle, ora reservada, em uma líder improvável no movimento pelos direitos dos negros no Brasil”.

Em entrevista à GloboNews, ela afirmou que não esperava a homenagem.

“A gente sabe que tem feito um trabalho muito árduo. A minha vida literalmente mudou muito desde 2018. Eu saindo da sala de aula, acontece tanta coisa negativa... mas também a gente recebeu carinho de tanta gente”, disse.

Para acessar a publicação da Time, clique aqui.

As outras homenageadas:

a atriz australiana Cate Blanchett;

a atriz e cantora norte-americana Angela Bassett;

a ambientalista paquistanesa Ayisha Siddiqa;

a executiva japonesa Makiko Ono;

a jornalista iraniana Masih Alinejad;

a jogadora de futebol norte-americana Megan Rapinoe;

a ativista ucraniana Olena Shevchenko;

a cantora e compositora norte-americana Phoebe Bridgers;

a escritora, produtora e atriz norte-americana Quinta Brunson;

a boxeadora e modelo somali Ramla Ali;

a ativista mexicana Verónica Cruz Sánchez.