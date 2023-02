Familiares se despedem de homem morto após separar briga de pai e filho no Jardim Catarina

Foi sepultado, na tarde desta segunda-feira (27/02), o corpo de Leonardo de Souza Pimentel Silva, de 27 anos, baleado no último domingo (26/02) enquanto tentava defender um vizinho idoso do próprio filho, autor dos disparos, no Jardim Catarina.

A cerimônia aconteceu no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco, em São Gonçalo, e contou com a presença de familiares, amigos e moradores da região onde Léo morava. Tanto família como amigos próximos à vítima preferiram não falar com a imprensa, bastante abalados pelo ocorrido.

Durante o velório, colegas destacaram a fé do jovem e sua disposição em ajudar as pessoas. Moradores do bairro usavam uma camiseta em homenagem ao amigo, e membros da congregação cristã que a família frequenta entoaram orações pelo rapaz.

O corpo foi enterrado por volta das 16h. Os presentes puxaram uma salva de palmas para o rapaz ao fim do sepultamento. Leonardo deixa uma esposa de 23 anos e uma filha de 7.

Moradores do Jardim Catarina homenagearam vítima | Foto: Layla Mussi

De acordo com o relato de moradores, Léo foi ajudar o vizinho de 61, que frequentava a mesma igreja que ele. O morador estaria sendo ameaçado pelo próprio filho, que disparou contra ele e contra Leonardo. O idoso, que também foi baleado, segue internado no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, e, apesar do tiro no abdômen, já está com um quadro estável.



Ainda não há informações sobre o paradeiro do suspeito, que teria fugido logo após o crime. A Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo está investigando o caso.