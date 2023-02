Bolsa Família: em março, governo deve retirar beneficiários que recebem pagamento irregularmente

A atualização nos dados de cadastro pode retirar até dois milhões de família do programa afirma ministro - Foto: Divulgação

A atualização nos dados de cadastro pode retirar até dois milhões de família do programa afirma ministro - Foto: Divulgação

O programa Bolsa Família terá ao menos 1,55 milhão de beneficiários retirados do calendário de pagamento por conta de documentação irregular. É o que afirmou o ministro de Desenvolvimento Social Wellington Dias.Já a partir de março, pessoas que não cumpriram com os requisitos vão deixar de receber.

As irregularidades cadastrais foram identificadas após pente-fino do governo em análise de perfis no Cadastro Único (CadÚnico), que já identificou cinco milhões de beneficiários em situação irregular.

Em entrevista à GloboNews, Wellington Dias comentou que a estimativa é que ao menos 2,5 milhões de beneficiários deixem o Bolsa Família até maio.

"Já em março vamos tirar mais de 1,550 milhão (de beneficiários) desses mais de cinco milhões que estamos focados. Para esses 1,550 milhão já temos segurança que não preenchem os requisitos ― disse o ministro para à GloboNews.

Segundo o ministro, nesta sexta-feira (24) foram repassados mais R$ 170 milhões para municípios investirem em ações de busca ativa e atualização de cadastro. Também ressaltou que quase 3 mil famílias se descadastraram de forma voluntária do programa, e que apesar das retiradas, o número de beneficiários pode não diminuir tanto em relação aos mais de 21 milhões de famílias que hoje recebem o benefício.

O Bolsa Família (ex-Auxílio Brasil) tem passado por revisão através do Cadastro Único (CadÚnico), sistema centralizado de registro de dados que permite saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil para inclusão nos programas sociais. A coleta de dados é feita pelas prefeituras.