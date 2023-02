Grupo Especial: Viradouro 'na briga' com Vila, Imperatriz e Beija Flor no 'Carnaval das surpresas'

Num Carnaval já marcado por fortes emoções, o mundo do samba deve preparar o coração para a abertura dos envelopes do Grupo Especial, nessa quarta-feira (22) na Marquês de Sapucaí. E quem entende e acompanha a passagem das escolas da elite sabe como deve ter sido difícil o trabalho dos 40 jurados escalados para avaliar e decidir quem serão as seis a voltar no Desfile das Campeãs, no próximo sáabado, e qual deve ser a agremiação rebaixada para a Série Ouro no Carnaval de 2024.



Se na Série Ouro, aliás, há amplo favoritismo de vitória da Porto da Pedra para o conquista do campeonato e do acesso - na apuração que também acontecerá hoje -o Grupo Especial reservará surpresas e emoções prá lá de fortes fortes. Preparem seus corações, àquele que vencer será o que apresentou melhor seu plano de desfiles e errou menos. E certamente, décimos de diferença devem separar as melhores colocadas. Mas pra entender essa lógica, é preciso voltar no tempo e entender alguns detalhes que marcaram a trajetória de preparação das escolas para os desfiles oficiais de 2024.



Das que tiveram bons recursos, equipe bem preparada, talento e organização para preparar seu plano de apresentação, A Viradouro, Vila Isabel, Imperatriz Leopoldinense e a Beija Flor de Nilópolis confirmaram 'na pista' o favoritismo especulado pela crítica especializada. Se não houver surpresas, as quatro certamente têm presença garantida no Sábado das Campeãs (25). Mangueira e Grande Rio também podem ser considerar 'no páreio, mas no Carnaval dos Detalhes, podem perder pontos preciosos na corrida ao 'Sábado das Campeãs'.

Alguns erros em 'detalhes' e não graves, também devem deixar o Salgueiro, outro 'peso pesado' e campeão do mundo do samba, em posições intermeddiárias, ondem também podem figurar a Império Serrano e Paraíso do Tuiuti,as duas que abriram as noites de domingo e segunda-feira, respectivamente.



Mas falando em 'peso pesado', os componentes de três grandes campeãs do sambódromo no passado, foram dormir preocupados com as apresentações irregulares. Unidos da Tijuca, Portela e Mocidade terão que torcer muito para estar no grupo intermediário, e não na 'lanterna'.

Porque no 'Carnaval das surpresas', pode acontecer de a única vaga destinada ao rebaixado 'cair no colo' de alguma escola que passou melhor, mas que vá para a Série Ouro por não ter o mesmo 'peso' das co-irmas. Coisas do mundo do samba. Afinal, na folia e na 'caneta' dos jurados, em matéria de Grupo Especial, deve sempre 'valer o escrito'. E Segue o baile!

A seguir, a análise completa dos desfiles de Domingo e Segunda-feira, feira Equipe especializada na cobertura especial de OSG.



Domingo -

Segunda-feira -