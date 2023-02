Série Ouro 2023: Saiba porque a Porto da Pedra é favorita e como deve ficar classificação final

Quando se fala de Marquês de Sapucaí e disputa de título, pode ser dizer que o Carnaval não é mesmo para amadores. Os desfiles da Série Ouro terminaram no fim da madrugada desse domingo (19), após duas noites de muitos contrastes e altos e baixos, diga-se de passagem, entre as 15 escolas desfilantes. E não é arriscado dizer que todos os caminhos apontam para a Porto da Pedra como grande favorita ao título e acesso a única vaga no seleto Grupo Especial.

Ser campeão, no mundo do samba, signfica sempre ter uma boa equipe de trabalho, talento, organização para cumprir o que se idealizou no plano desfiles e recursos para colocar em prática, na 'pista' tudo isso. Quando dá tudo certo, não tem jeito! E nem a chuva, prevista pela meteorolgia - e que acabou não vindo - atrapalhou a Porto da Pedra. Talvez isso, apenas, não representasse a 'sorte' da provável campeã da quarta feira de cinzas. Havia muito a ser mostrado, e com várias surpresas.

o tigre, tradicional símbolo da escola, não veio, mas a bela apresentação na 'cabeça' da agremiação, não deixou a desejar | Foto: Divulgação/Ana Victória - Porto da Pedra

Estratégias - Trazer o carnavales Mauro Quintaes, autor do maior triunfo do 'Tigre', em sua história, na sexta colocação do Grupo Especial, no Carnaval de 1997, com o tema 'No reino da folia, cada louco com sua mania', foi apenas o começo de uma bela história que desaguou no enredo que é a 'cara' do Brasil', com questões sobre a Amazônia e a causa indígena, numa apresentação que certamente beirou a perfeição, no luxo das fantasias, no canto forte, e nas surpresas dos bem acabados carros alegóricos com movimentos e na beleza plástica. E nessa empreitada. o 'Tigre' conseguiu o importante apoio da Prefeitura de SG, o que tornou possível qualificar o que se planejou, com investimentos nunca vistos nos últimos anos.

Por isso, é improvável pensar que a Porto da Pedra, aclamada nas arquibancadas com o grito de 'é campeã!', não tenham 'carimbado', e com muita autoridade, o passaporte no 'vôo de volta' ao Grupo Especial. Além dela, Unidos de Padre Miguel, melhor do irregular desfile de sexta-feira, junto com a São Clemente, Império da Tijuca e União da Ilha, outros destaques do desfile de Sábado, devem estar nas primeiras colocações da Série Ouro no Carnaval de 2023.

Rebaixamento - Mas não dá pra falar só dos 'altos', quando o samba da Série Ouro teve também muitos 'baixos', e a apontam mais de uma escola a estarem 'assombradas' pelo 'fantasma' do rebaixamento para a Série Prata, para desfilar na Nova Intendente Magalhães, no Carnvaval de 2024. A equipe especial destacada por 'OSG", faz, a seguir, um resumo análise das 15 escolas desfilantes na Série Ouro em 2023 na Sapucaí.

Sexta-feira



Com chuvas e público abaixo da média, a noite de sexta-feira dificilmente tem uma real candidata ao título da Série A. A Unidos de Padre recuperou a tradicional organização e mostrou força. Com chão forte, desfile compacto e luxo, talvez seja a única que possa, ainda que com chances reduzidas, ameaçar o título da Porto da Pedra. Mas luta, nos bastidores, contra o estígma de nunca deixar o grupo de acesso por não ter linha política alinhada com a cúpula do Grupo Especial na Liesa.

O 'Boi Vermelho' da Zona oeste deve brigar entre as primeiras, junto com a São Clemente, estreiante da Série B, que na condição de rebaixada em 2022 e por trazer uma estrutura maior do Grupo Especial no último Carnaval, pode se animar com o 'dever cumprido' de um desfile tecnicamente correto, mas sem o entusiasmo, a emoção e a 'garra' de quem quer voltar à elite. Resta torcer!

Acadêmicos de Niterói, ex-Sossego, precisa melhorar para se destacar na Série Ouro | Foto: Layla Mussi/O São Gonçalo

Com desfile sobre os 450 anos da antiga capital fluminense, a Acadêmicos de Niterói, ex-Sossego e em processo de revitalização administrativa, por causa da troca do antigo CNPJ, para sanar dívidas antigas, pode considerar que cumpriu a missão com posições intermediárias. Para uma escola que representa toda uma cidade e recebeu R$ 1,8 milhão da Prefeitura de Niterói, resta fazer o dever de casa para fazer jus ao investimento e essa responsabilidade.



Já a Vigário Geral apostou na nostalgia e fez um desfile divertido. Já a a Estácio de Sá, com problemas em canto e alegorias, deve ficar na Série Ouro, em posições intermediárias, mas precisa também melhorar muito, se quiser voltar à elite.

Rebaixamento - Já na outra ponta de disputa, a de baixo - Arranco, de volta a Sapucaí após 10 anos, e Lins Imperial tiveram muitos problemas na pista, que ameaçam seriamente a permanência na Série Ouro, já que as duas últimas vão cair para a Série Prata e desfilarão na Nova Intendente em 2024.

Sábado

A Porto da Pedra 'sobrou na turma e concluiu com êxito um plano de desfiles organizado com todos os detalhes em busca do acesso, dez anos após a queda no Carrnaval de 2012. O longo período no grupo de acesso foi usado sabiamente com experiência para se galgar degraus maiores no mundo do samba. E não é a toa que a escola, nos últimos anos, vem sempre ficando entre as primeiras colocadas.

O lindo desfile de 2023 certamente pode ser considerado no mesmo patamar que o realizado em 1997, quando o 'Tigre', em franca evolução e até então 'temida' no Grupo Especial, desfilava, pela primeira vez, entre as campeãs no Grupo Especial. Só um acidente de percurso muito grande pode frustrar a volta da escola à elite.

A União da Ilha também teve destaque na parte estética, mas problemas no abre-alas, que passou apagado em dois módulos, e uma ala sem chapéus, devem ser determinantes a retirar da disputa. Tradicional bom desfilante no acesso nos últimos anos, o Império da Tijuca, com apresentação leve e agradãvel, teve bom desempenho nos quesitos em geral, e também deve ficar entre os primeiros colocados.

Império da Tijuca mais uma vez esteve entre as melhores da Série Ouro | Foto: Divulgação/Império da Tijuca

A União de Jacarepaguá gera a maior preocupação de rebaixamento da noite de sábado, pois teve muitos problemas de evolução, com formação de dois buracos consideráveis na pista. Já na Unidos de Bangu, houve destaque em seu conjunto plástico, determinantes para os sambistas da Zona Oeste sonharem com as primeiras posições. A Inocentes de Belford Roxo teve bom desempenho em alguns quesitos, mas a falta de acabamento em alegorias deve colocá-la no meio da tabela. Ponte e Em Cima da Hora tiveram problemas em seus desfiles, mas não correm risco de rebaixamento.



*

Participaram da cobertura especial da Série Ouro no Carnaval 2023:

Coordenação: Ari Lopes, Cynta Fonseca, Kiko Charret, Marcela Freitas, Sérgio Soares e Thiago Soares

Reportagens: Marcela Freitas, Felipe Galeno e Sérgio Soares (reportagens)

Fotografia: Layla Mussi

Edição: Sérgio Soares