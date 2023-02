Hoje completa um mês do desaparecimento do ator Jeff Machado

Hoje completa um mês que a família e os amigos do ator Jeff Machado buscam por pistas sobre o paradeiro dele. Segundo a mãe do ator, último contato feito por ele pelo celular aconteceu no dia 21 de janeiro.

O desaparecimento de Jeff Machado é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros do Rio. Os investigadores já sabem que ele viajaria para São Paulo para um entrevista de emprego e que se hospedaria na casa de uma amiga.



Dono de oito cães de raça, foram justamente os animais que deram o sinal de alerta de que algo estranho estava acontecendo, por apresentarem erros de português, o que não era típico do filho.

“Tem uma pista. Vai lá e olha, mas nada de concreto. O que é possível está sendo feito pela polícia, trabalho nas ruas, nos hospitais, IML”, contou a mãe do ator, Maria das Dores Estevão Machado, ao Portal ND+.

Ator da novela bíblica "Reis " da TV Record está desaparecido



Segundo ela, os dias sem notícias do filho não têm sido fáceis.

“Estamos em muita oração. É isso em que estou me segurando. Eu confio que Deus mostre o caminho para o policial ir lá e resgatar o meu filho, que Jefferson seja resgatado com vida e trazido para os meus braços”, disse.