Ator da novela bíblica "Reis " da TV Record está desaparecido

O ator da novela "Reis" da Record, Jeff Machado, está desaparecido há 2 semanas. A notícia foi dada pelo programa Balanço Geral, da mesma emissora, na tarde desta quinta-feira (9).

O artista compartilhou nas suas redes sociais uma última postagem no último dia 2. Na localização da publicação, ele marcou um bairro paulista. A partir do dia 4, o ator parou de responder às mensagens dos amigos e familiares. Preocupados, familiares procuraram a polícia para registrar o desaparecimento.

Antes do sumiço, Jeff contou que tinha conseguido um trabalho em São Paulo, sem dar detalhes.

Parentes foram até a casa de Jeff à sua procura e encontraram todos os documentos e cartões no local. Inclusive, seus 8 cachorros estavam em situação de abandono.

De acordo com familiares, existem alguns fatos incompatíveis com a conduta do ator, como responder mensagens com erros de português, não mandar áudios e até mesmo o que foi escrito na legenda da foto que, para eles, não era do seu feitio escrever.

O caso está sendo investigado por delegacias especializadas para descobrir o paradeiro do artista.