Em meio à tragédia das chuvas, São Gonçalo troca comando da Defesa Civil Municipal

Em meio à tragédia provocada pelas chuvas, o Prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, promoveu a mudança de comando na Subsecretaria de Defesa Civil Municipal, órgão que entre outras atribuições, é responsável por ações de prevenção e também de combate a desastres naturais dessa natureza.

Nos atos oficais da Prefeitura de SG, o prefeito determina a exoneração do atual subsecretário, Fernando Rodrigues, e nomeia Felipe Nascimento de Assumpção para o cargo. O novo comandante está sendo apresentado nesse momento aos novos subordinados.

A mudança se dá em meio a problemas enfrentados no município por causa dos temporais, que vem provocando alagamentos, destruição e mortes na cidade. Na noite da última sexta-feira (18), as chuvas provocaram novos alagamentos e queda de barreiras na Rodovia BR-101, na altura do Boavista.

