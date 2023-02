Niterói regulariza pagamento de PMs beneficiados pelo PROEIS

Atraso no pagamento foi ocasionado por um erro de sistema, mas foi regularizado - Foto: Divulgação

Após quase três meses sem receber pelas folgas trabalhadas, os militares que atuam no Programa de Integração na Segurança (PROEIS) de Niterói tiveram o pagamento regularizado na última semana. O PROEIS é um convênio firmado em 2019, que garante um aumento no efetivo de policiais na cidade. Os agentes recebem da prefeitura para aturem no patrulhamento dos municípios, nas horas extras.

Na ocasião, a Secretaria de Ordem Pública informou que houve um erro processual e o pagamento foi realizado em conta incorreta, mas logo depois, o pagamento dos agentes foi normalizado.

"Sim, hoje está regularizado. E para nós é um grande alívio. Falta ser paga a folha de janeiro, mas acredito que eles também o façam até o final deste mês" disse um policial, que prefere não ser identificado.

