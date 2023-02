PMs protestam sobre o atraso no pagamento do PROEIS em Niterói

Policiais militares de Niterói estão há dois meses sem receber por folgas trabalhadas. O benefício do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) é pago pela Prefeitura de Niterói aos profissionais de segurança que atuam, nas horas de folga, no policiamento do município.

Além disso, os militares afirmam que no mês de dezembro, o atraso foi ocasionado por erro no momento do depósito. Com a folha de pagamento de dezembro e janeiro atrasadas, eles alegam que têm recebido sempre a mesma resposta.

“Os policiais não sentem mais confiança na resposta dada pela prefeitura e não querem mais trabalhar enquanto não houver um retorno a respeito. Arriscamos nossas vidas diariamente”, disse um militar, que preferiu não ser identificado.

Em nota, a Secretaria de Ordem Pública informou que houve um erro processual e o pagamento foi realizado em conta incorreta.

Ainda segundo a secretaria, "as equipes da Prefeitura de Niterói, junto com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), estão realizando os trâmites para que o pagamento seja realizado em poucos dias".

A prefeitura defende em seu site institucional o compromisso com o programa que conseguiu reduzir os índices de criminalidade da cidade. Segundo estimativas, o município apresentou os menores índices de violência dos últimos 20 anos.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca