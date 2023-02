Mais um jacaré é visto no Jardim Catarina, em São Gonçalo, vídeo!

Nas imagens, que circularam nas redes sociais, o homem chega a pegar o jacaré no colo - Foto: Divulgação

Conhecido na cidade, o famoso jacaré que circula pelo Jardim Catarina e pelo Salgueiro em dias de chuva não "reside" na região sozinho. Na última chuva, que mais uma vez castigou diversos bairros de São Gonçalo, outro réptil foi flagrado e, dessa vez, capturado por um morador do Jardim Catarina, em São Gonçalo.

Diferente do "parente" que tem até nome e assusta pelo tamanho, o jacaré que circulou essa semana era bem menor e mais magrinho, o que facilitou para um morador capturar o animal.

Nas imagens, que circularam nas redes sociais, o homem chega a pegar o jacaré no colo. Após a captura pelo morador, bombeiros fizeram o resgate adequado do animal, que foi levado de volta para a natureza.

Já o jacaré considerado "mascote" do local, segue na região e faz aparições específicas para alegria e medo dos moradores. Na internet, moradores do Jardim Catarina brincam que o "mascote" levou a família para morar no bairro.

Vale lembrar que a orientação das autoridades é que ao se deparar com um animal selvagem a pessoa deve manter distância e ligar para o resgate. Não é aconselhável que populares peguem os animais.