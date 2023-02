Drone de fotógrafo gonçalense registra, do alto, estragos causados pela chuva; vídeo

Espantado com o temporal que caiu em São Gonçalo na noite desta segunda-feira (14), o fotógrafo gonçalense Diego Carvalho, o DiM Carvalho, voou o seu drone para tentar registrar os estragos causados pela chuva. As imagens que ele captou chocaram os internautas: a cidade estava debaixo d'água.

"Após a chuva dar uma trégua, decidi subir o drone e ver o estrago ao redor. Até quando?", publicou o fotógrafo em seu perfil do Instagram.

Morador do Mutuá há 33 anos, Diego tem o costume de fazer constantemente fotos e vídeos do município de cima, com o projeto 'São Gonçalo do Alto', além de trabalhar com cobertura de eventos e ações de marketing.

"De tudo o que já filmei, sem dúvida registrar uma enchente é o que mais impacta. Uma coisa é ver na TV, e outra é saber que amigos perderam tudo e vizinhos estão ilhados", revela.

Autor: DiMCarvalho

O gonçalense conta que a fotografia sempre esteve presente na sua vida. Nos encontros com os amigos, ele é a pessoa que fica responsável por fazer as fotos.

Segundo ele, com a pandemia, ele optou por tornar mais ativo esse lado. Com o projeto "Uma Cidade em Quarentena", ele registrou os três primeiros meses da covid-19 em São Gonçalo, e há pouco mais de um ano decidiu incorporar o drone para ter uma nova "visão" da realidade.

Para o fotógrafo, ainda tem muito a ser feito na cidade, e a população precisa ajudar na mudança. Esse é um dos motivos para ele continuar fotografando mesmo sem ajuda de custo. Diego quer deixar seu trabalho como legado para a cidade em que nasceu e que vive.

"Uma das coisas que mais gosto no meu trabalho é a possibilidade de ver a cidade com novos olhos e poder resgatar nas pessoas o sentimento de pertencer àquele lugar e querer batalhar por mudanças", diz.

