Passagens de ônibus intermunicipais de SG e Niterói têm reajuste de até 70 centavos

Todas as passagens de linhas intermunicipais equipadas com ar-condicionado no Estado vão sofrer aumentos - Foto: Divulgação

Má notícia para quem usa o transporte coletivo no Rio de Janeiro. A partir do próximo sábado (18/02), as passagens dos ônibus intermunicipais sofrerão reajustes em todo o Estado. A medida foi determinada pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Rio, o Detro-RJ, e foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (13/02).

Todas as passagens de linhas intermunicipais equipadas com ar-condicionado no Estado vão sofrer aumentos. Os coletivos que fazem o transporte entre São Gonçalo e Niterói terão um aumento de cerca de R$ 0,55. A passagem de linhas das viações Fagundes e ABC que atendem a região, por exemplo, passarão de R$ 4,75 para R$ 5,30, um reajuste de aproximadamente 11,57%.

Algumas linhas que atendem a região e que já tinham valor diferenciado, como as que ligam o Centro de Niterói a Santa Izabel ou ao Jardim Catarina, terão um reajuste ainda maior. No caso dessas, o valor sobe 70 centavos, de R$ 6,10 para R$ 6,80. Os ônibus que vão de São Gonçalo e Niterói para a capital do estado sofrerão reajustes variados, de acordo com o ponto de onde partem em direção ao Rio.

O último reajuste em linhas do tipo aconteceu em 24 de fevereiro do ano passado. O aumento da inflação e dos valores de insumos usados para a prestação de serviços de transporte nos últimos anos foram apontados pelo Detro como fatores que justificariam os aumentos.