Após bloqueio, Serra das Araras tem faixas sentido Rio liberadas

Após passar algumas horas interditada nesta sexta-feira (10/02), o trecho da rodovia BR-116 (Via Dutra), conhecida como Serra das Araras, teve suas faixas sentido Rio de Janeiro liberadas no início da tarde. A via estava interditada por conta de trechos suscetíveis a deslizamento de terra após as intensas chuvas dos últimos dias.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a CCR RioSP, o trânsito no sentido Rio começou a ser liberado por volta das 11h, mas acabou fechado novamente por volta de 13h15 por causa de condutores que seguiam no sentido oposto, para São Paulo, e "se insurgiram e interromperam o trânsito na pista sentido RJ", conforme informou a empresa.

Às 13h40, o trânsito nos sentido já estava liberado. Já no sentido SP, uma faixa apenas foi liberada, por volta de 09h15, na altura do km 240, em Barra do Piraí. A concessionária informou que está trabalhando para liberar a rodovia e que agiu para o bloqueio com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Durante a madrugada, por volta de 2h15, uma barreira caiu após um deslizamento ocasionado pela chuva e fechou a pista sentido SP na altura de Piraí.