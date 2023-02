Serra das Araras é interditada em ambos os sentidos sem previsão de reabertura

Trânsito está congestionado na via - Foto: Divulgação

Trânsito está congestionado na via - Foto: Divulgação

A Serra das Araras está totalmente interditada, com bloqueios em ambos os sentidos, e sem previsão de reabertura. O motivo, segundo a concessionária CCR RioSP, que administra a BR-116 (Via Dutra), são as chuvas fortes e intensas dos últimos dias, que atingem diversos trechos da rodovia.

Na pista de descida, sentido Rio de Janeiro, o fechamento acontece no quilômetro 265, altura de Barra Mansa. Já na pista de subida, sentido São Paulo, o tráfego está bloqueado no quilômetro 225, na altura de Piraí.

Um longo congestionamento já se forma na via, nos dois sentidos.

Ainda segundo a concessionária, a medida é temporária e tem o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O local está suscetível a deslizamentos de terra e por isso, a decisão de interdição, para prevenir acidentes.

Segundo divulgado pelo G1, uma vistoria está marcada para avaliar as condições da via ainda esta manhã, mas não há previsão para a reabertura.

Durante a madrugada, na altura de Piraí, quilômetro 240 no sentido São Paulo, aconteceu uma queda de barreira que causou uma interdição.

A orientação da concessionária é que o motorista evite trafegar pela rodovia e, em caso de emergência, pare num posto de serviço ou em uma das cidades próximas à rodovia.

A PRF recomenda como alternativa que os motoristas optem pela Rio-Santos no sentido São Paulo e pela cidade de Volta Redonda no sentido Rio de Janeiro.