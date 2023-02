Médico desaparece ao sair para trabalhar em centro de saúde, na Rocinha

Um médico da família de 27 anos está desaparecido desde segunda (6), após sair de seu prédio pela manhã para trabalhar na Rocinha, na Zona Sul do Rio. Victor Henrique Bueno da Fonseca mora em Copacabana, também na Zona Sul, com sua noiva. O médico não chegou ao local de trabalho e não foi visto desde então.

Os últimos registros de Victor Henrique são das câmeras do seu prédio, ele entra no elevador às 6h52, usando uma camiseta branca, calça e seu crachá. Victor atua como médico da família no Centro Municipal de Saúde Albert Sabin e, segundo o hospital, não compareceu ao trabalho na segunda.

O caso foi registrado na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) e está sendo investigado.

Agora, a família tenta conseguir as imagens das câmeras do MetrôRio, para verificar se o médico teria embarcado na Estação Siqueira Campos, onde pegava o metrô para trabalhar. Mesmo com caso registrando em delegacia, o MetrôRio ainda não disponibilizou as imagens.

Morador de São Gonçalo completa um mês de desaparecimento



Na internet, Isabella de Araújo, noiva de Victor Henrique, pede informações e compartilha imagens do médico, para que o caso chegue à mais pessoas.

“Infelizmente, e com o coração todo em pedaços, venho dizer que o Victinho continua desaparecido, e a gente continua sem notícia ou informação alguma dele”, disse em uma publicação.

Em São Gonçalo, Gabriel de Souza Pacheco, de 27 anos, está desaparecido há mais de um mês e foi visto pela última vez também na Rocinha, no dia 21 de dezembro.