Morador de São Gonçalo completa um mês de desaparecimento

Familiares de Gabriel de Souza Pacheco, de 27 anos, buscam informações que possam levar ao paradeiro do morador do Rocha, em São Gonçalo, que completou um mês desaparecido no penúltimo sábado (21).

Gabriel foi visto pela última vez no dia 21 de dezembro, na Rocinha, na cidade do Rio. Seu último contato aconteceu com sua esposa na noite do mesmo dia. Depois disso ele não foi mais visto nem falou mais com nenhum parente.

“Ele nunca teve problema com ninguém. É amado e querido pelos vizinhos. Ele é muito brincalhão e bom para a família e para os três filhos”, disse uma familiar.

A família diz que o funcionário de lava-jato não tem nenhum tipo de transtorno que possa afetar sua memória e que nunca desapareceu antes. Parentes acreditam que ele possa ter saído de casa vestindo roupas pretas, pois são as que ele sempre costuma usar.

O caso foi registro no setor de desaparecidos da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). A família, inclusive, está oferecendo uma recompensa de R$ 3 mil reais para quem possa levar ao paradeiro de Gabriel.

Quem tiver informações pode entrar em contato pelo Disque-Denúncia através do número (21) 2253-1177.