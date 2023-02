Pelo menos 6 pessoas morrem em naufrágio de embarcação na Baía da Guanabara

Pelo menos seis pessoas morreram após o naufrágio de uma traineira na Baía da Guanabara no final da tarde do último domingo (05/02). De acordo com a última atualização divulgada pelo Corpo de Bombeiros, outras duas pessoas seguem desaparecidas.

Na manhã desta segunda-feira (06/02), foram encontrados outros três corpos. Na noite de ontem (05/02), três tripulantes já haviam sido localizados sem vida. Entre as vítimas estariam três homens e duas mulheres. Já entre os desaparecidos, pelo menos dois são menores de idade: uma criança e um adolescente, ambos do sexo masculino. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada.

Ao todo, a embarcação levava 14 tripulantes. Seis pessoas já foram resgatadas, encontradas por um barco civil entre a Ilha do Governador e a Ilha de Paquetá. Dois menores de idade um homem de 45 anos, apontado como dono da embarcação, estão entre os resgatados, que foram levadas até o píer da Transpetro, na Ilha do Governador, por agentes do 19º GBM (Ilha do Governador). Todos já receberam alta.

Na manhã desta segunda (06/02), a equipe que realiza as buscas também encontrou o corpo de um cachorro interior do barco, próximo de onde estavam os três corpos. De acordo com informações do portal "G1", os passageiros eram amigos entre si e pelo menos cinco deles eram familiares.

O acidente teria acontecido por causa das fortes chuvas na região durante o fim da tarde. Os bombeiros informaram que foram acionados por volta das 17h25, para prestar socorro a uma traineira, apelidada "Caiçara", afundada na Baía.

*Atualizada às 12h05.