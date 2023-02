Homem morre ao atear fogo no próprio corpo em protesto contra Alexandre de Moraes

Na última terça-feira (31), um homem de 58 anos, natural de Botucatu, em São Paulo, ateou fogo no próprio corpo, no canteiro central da Esplanada dos Ministérios, em Brasília, em protesto contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes.

De acordo com testemunhas, ele chegou a proferir gritos contra o ministro, em que dizia 'Morte ao Xandão'. A Polícia foi acionada para averiguar uma possível tentativa de suicídio e chegando ao local constataram que o homem teria colocado fogo em si mesmo.

As pessoas que estavam no local conseguiram apagar as chamas e acionaram o SAMU. O homem foi socorrido e estava internado no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) desde a última terça (31), mas veio a falecer na madrugada desta quinta-feira (2).

No dia do ocorrido, foram encontrados com ele papéis com fotos de Johann Georg Elser, conhecido por ter tentado matar o ditador nazista Adolf Hitler; do ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela; e de Claus von Stauffenberg, conhecido por comandar a operação Valquíria, que também tentou assassinar Hitler. Todas vinham acompanhadas da frase 'Perdeu, mané', expressão que o ministro do STF, Luís Roberto Barroso, usou ao ser abordado em Nova York por um manifestante bolsonarista.