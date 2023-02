Moradores do Pião e Barro Vermelho, em SG, relatam vazamento de água

Vazamentos foram solucionados pela concessionária Águas do Rio - Foto: Divulgação/Foto do leitor

Dois casos de vazamento de água em bairros de São Gonçalo, relatados por moradores à reportagem de O SÃO GONÇALO, foram solucionados um dia após as denúncias.

No bairro do Pião, próximo ao Antonina, na Rua Maria Elisa, um morador denunciou que um vazamento de água persistia há um tempo e mesmo após entrar em contato com a concessionária responsável, não tinha recebido retorno.

Um caso semelhante foi relatado por outro morador, no Barro Vermelho, na Travessa Alberto Pitta, altura do número 388. O vazamento num encanamento localizado próximo à calçada também persistia há vários dias.

Em nota, a concessionária Águas do Rio respondeu que "sobre os vazamentos de água apontados na Rua Maria Elisa, no Pião, e na Travessa Alberto Pitta, no Barro Vermelho, em São Gonçalo, uma equipe técnica irá aos locais nesta quarta-feira (01). Reforçamos que estamos à disposição por meio do 0800 195 0 195 que funciona por meio de ligação ou mensagem de WhatsApp”.

Hoje (02), uma equipe da Águas do Rio esteve no Barro Vermelho e o caso foi solucionado.