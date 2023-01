Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena e prêmio acumula para 115 milhões de reais

Notícia triste para quem pretendia ganhar 75 milhões de reais com o último concurso da Mega-Sena: nenhum apostador acertou as seis dezenas no sorteio do último sábado (28/01). Apesar disso, o resultado é positivo para quem pretendia apostar na próxima semana, já que o valor acumulou e agora o sorteio vai pagar 115 milhões de reais.

As dezenas sorteadas ontem (28/01), às 20h, foram 09, 12, 20, 30, 32 e 35. Os 163 apostadores pelo país que acertaram a quina vão faturar R$ 40.505,04. Já quem acertou quatro dos seis números leva para casa R$ 886,37.

O próximo sorteio está marcado para acontecer às 20h da próxima quarta-feira (01/02). As apostas podem ser feitas até 19h do mesmo dia, pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, ou em qualquer casa lotérica no país.