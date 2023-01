O apostador sorteado na Mega-Sena pode faturar 75 milhões de reais neste sábado (28/01). O sorteio e o resultado das seis dezenas acontece às 20h.

Como nenhuma das apostas acertou os números no concurso da última quarta-feira (25/01), o valor acumulou na faixa principal. Na ocasião, o resultado das dezenas foi 02 - 10 - 18 - 25 - 34 - 44.

O valor para realizar uma aposta simples, com seis dezenas, é de R$ 4,50. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país ou pelo site da Caixa Econômica Federal.