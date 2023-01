CVM investiga Americanas por indícios de acesso de informação privilegiada e fraude

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) anunciou a abertura de dois inquéritos para investigar acusações de acesso a informação privilegiada e fraude contábil por parte das Lojas Americanas, que, recentemente, entrou com um pedido de recuperação judicial após identificar um rombo financeiro de cerca de 20 bilhões de reais.

A autarquia, que regula o mercado de capitais no país, já havia dado início a alguns processos administrativo a respeito do caso, no último dia 19 de janeiro. Nesta sexta-feira (27/01), ela informou que a investigação avançou e que os inquéritos serão analisados pela Superintendência de Processos Sancionadores (SPS).

Depois da análise e da apuração de eventuais irregularidades, o caso deve passar para o julgamento do colegiado do CVM. "Após a investigação e apuração de fatos e eventos, caso venham a ser formalmente caracterizados ilícitos e/ou infrações, cada um dos responsáveis poderá ser devidamente responsabilizado com o rigor da lei e na extensão que lhe for aplicável", comunicou, em nota, a CVM.

A Comissão disse, ainda, que está em diálogo com a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Advocacia-Geral da União. A autarquia não entrou em maiores detalhes a respeito dos indícios.

As Lojas Americanas chegaram a perder mais de 8 bilhões de reais em valor de ações após o anúncio do rombo de bilhões. No último dia 19 de janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) aceitou o pedido de recuperação judicial da empresa.