Gonçalense de 8 anos realiza sonho de visitar garagem de ônibus favorito

Já não é de hoje que o pequeno Gabriel Mourão dedica boa parte de seus dias para expressar seu amor por uma coisa: ônibus. Na semana passada, o menino de 8 anos, que tem Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), mostrou ao jornal OSG um pouco da sua paixão pelos veículos de transporte público e revelou seu sonho de conhecer a garagem da Viação Mauá, no bairro Boaçu. A história dele chegou aos ouvidos da empresa de ônibus e, na última quinta (05/01), Gabriel realizou seu desejo de conhecer de perto a rotina do espaço.

A emoção começou antes mesmo de chegar ao local. Luciana Abreu, mãe do menino, explica que preferiu não falar sobre a visita com muita antecedência para que ele não ficasse muito ansioso. “Contei só no dia anterior, à noite, e mesmo assim ele quase não dormiu. Ficou quase o dia todo falando disso. Acordou às 6h da manhã perguntando sobre a garagem da Mauá, ansioso”, revelou.

Nem mesmo o seu passatempo preferido - desenhar ônibus - conseguiu distraí-lo antes de chegar à garagem. “Pedi para ele fazer um desenho novo de um ônibus para trazermos e ele fez de qualquer jeito, só rabiscou um quadrado e largou, de tanta ansiedade”, conta Luciana.

Os funcionários da unidade no Boaçu também não escondiam sua ansiedade em conhecer o menino, cuja história já ficou famosa na empresa. Apesar da paixão pelos veículos de transporte coletivo no geral, Gabriel tem um fascínio maior pelas linhas que passam próximo a sua casa, a 422 e a 100; daí vem o gosto particular pela empresa, que administra as linhas.

Menino passou a tarde como funcionário mirim da viação Filipe Aguiar

Autor: Filipe Aguiar

O pequeno conheceu as salas da administração e do RH na unidade e explorou diferentes cômodos do prédio, mas rapidamente. Em poucos segundos em um ambiente novo no edifício, ele já voltava para alguma janela, para ver os veículos estacionados no pátio e pedir: “Vamos ver o ônibus?”.

Quando chegou a hora de conhecer os veículos, Gabriel ficou tão emocionado que, por fim, já estava até tapando os olhos vez ou outra. “Ele faz isso quando fica muito feliz. É como se estivesse tão emocionado que nem consegue olhar”, explica a mãe. Depois de um tempo, porém, essa emoção se converteu em puro entusiasmo, expresso pelo menino enquanto ele explorava veículos novos ou sentava na cadeira do motorista para se imaginar dirigindo um 422.

Ele foi presenteado com uma nova réplica de um ônibus da Mauá, da linha 100, além de uma mochila da Viação. Gabriel também passeou em carros da Mauá e da ABC, testou os bancos de acessibilidade em carros novos da empresa, passou pelo lava-jato dos veículos; por uma tarde, ele foi um funcionário da Viação, sonho que ele planeja realizar outra vez quando crescer. Enquanto não tem idade para ser contratado realmente em alguma função na garagem, como almeja, ele ganhou o título honorário de Colaborador Mirim.

1/6 | Foto: Filipe Aguiar

2/6 | Foto: Filipe Aguiar

3/6 | Foto: Filipe Aguiar

4/6 | Foto: Filipe Aguiar

5/6 | Foto: Filipe Aguiar

6/6 | Foto: Filipe Aguiar













A gerente de Relações Humanas da empresa, Carla Mendes, conta que a meta de Gabriel tem precedentes na Viação. “Temos um motorista que veio aqui com uns 15 anos, era apaixonado por ônibus. Quando ele completou 18, entrou em contato comigo porque queria vir trabalhar com a gente. Começou trabalhando nas câmeras e foi estudando, até se tornar motorista hoje”, relata.

O instrutor de motoristas Edmilson Rangel complementa: “Volta e meia aparecem crianças que gostam muito de ônibus, eles adoram. Até a gente mesmo, quando é pequeno, gosta de ver, tem um fascínio, né. Uma curiosidade”. O pai de Gabriel, Diogo Vidal, não esconde que ele também ficou empolgado com a visita: “Vou ser sincero com você, até eu queria conhecer como era aqui dentro”.

Ele prevê que a visita vai se tornar o assunto do momento para o filho nos próximos dias. "Ele não vai esquecer disso. Quando chegar em casa, vai passar tudo que viu para o papel, com os desenhos. Vai sonhar com esse dia!", acredita Diogo.