Idoso desaparecido em Maricá é encontrado morto em Bambuí

O morador de Maricá desaparecido desde o último dia 29 de dezembro foi encontrado morto na última terça-feira (03/01), no bairro Bambuí. Luiz Carlos Tavares de Almeida tinha 68 anos e enfrentava um quadro de esquizofrenia.

De acordo com a família, o senhor foi visto caído na Estrada do Caju por moradores da região, que acionaram a Polícia. Agentes do 12ºBPM (Niterói) estiveram no local e isolaram a área para perícia. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e identificado pelos familiares.

Conforme explicou Alexandre Almeida, de 42 anos, filho da vítima, Luiz Carlos sofreu uma convulsão por conta da falta de remédios e acabou não resistindo. O laudo do IML indica que o morador provavelmente veio à óbito cerca de dois antes de ser encontrado.

Luiz Carlos desapareceu na manhã do dia 29. A noite do dia anterior, 28, foi a última ocasião em que tomou as medicações de uso controlado que ele precisa para seu tratamento. A família imagina que ele tenha saído de casa durante a madrugada por conta de um episódio de confusão mental.

"Meu pai era uma pessoa muito boa. Ele não fazia mal a ninguém, todo mundo gostava dele. O problema foi a questão do remédio", explicou Alexandre. A família já realizou o enterro.