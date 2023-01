Idoso de 68 anos com esquizofrenia desaparece em Maricá

Um idoso de 68 anos está desaparecido desde o último dia 29 de dezembro, quando saiu de sua residência, na região conhecida como Divinéia, na Barra de Maricá, e não retornou desde então. Luiz Carlos Tavares de Almeida realiza tratamento psiquiátrico por conta de um quadro de esquizofrenia e pode estar enfrentando um episódio de confusão mental.

De acordo com informações dos familiares, Luiz Carlos tomou sua medicação habitual e foi dormir, na noite do dia 28, junto de sua esposa, também de 68 anos, com quem mora na região litorânea de Maricá. No dia seguinte, porém, ele não foi mais encontrado pela manhã; a família imagina que ele tenha saído de casa durante a madrugada.

Carla Almeida, de 37 anos, filha do desaparecido, conta que chegou a conseguir falar com o pai por telefone na manhã da quinta-feira (29/12). Apesar disso, o idoso parecia estar enfrentando um quadro de confusão e não deu muitas informações. "Ele reclamou de cansaço, dor nos pés, mas não disse muita coisa. Ele estava tão desorientado que não conseguiu passar o telefone para ninguém", conta Carla.

Desde então, o telefone do idoso consta como desligado. Na sexta (30/12), testemunhas relataram ter visto Luiz Carlos no Terminal Rodoviário de Maricá, no Centro, por volta das 15h. Ele foi visto vestindo uma bermuda jeans escura e uma camisa branca.

A ocorrência do desaparecimento foi registrada na 82ª DP (Maricá), que está investigando. Os familiares seguem buscando em Maricá e não descartam a hipótese de que o senhor possa ter ido parar em Niterói ou São Gonçalo. "A gente está bem nervoso, já são 4 dias. Ele está sem documentos, o telefone já está dando desligado", afirma Carla.

Caso alguma pessoa tenha informações sobre o paradeiro de Luiz Carlos, a família pede que entre em contato através dos telefones (21) 96496-2391, (21) 96419-9132 e (21) 964913255.