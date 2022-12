Retrospectiva 2022: relembre o que foi notícia no segundo semestre deste ano

O ano de 2022 foi muito agitado e marcado pelas eleições, pela Copa do Mundo do Catar, por perdas de grandes ídolos e pela tensão política. Além disso, houve diversos acontecimentos importantes para o Brasil e o mundo, como a estabilização da pandemia da Covid-19, com o aumento da vacinação, e a guerra da Ucrânia, por exemplo.

Diante de um ano tão movimentado, O SÃO GONÇALO preparou uma retrospectiva dos doze meses para relembrar alguns dos fatos mais importantes e as notícias que mais repercutiram na região. Veja os destaques de julho a dezembro:

Julho

Crimes

O mês de julho foi marcado por crimes que chocaram a opinião pública. No dia 9, uma discussão sobre política levou ao assassinato do guarda municipal Marcelo Aloizio de Arruda, em Foz do Iguaçu (PR).

Ele era tesoureiro do PT e comemorava seu aniversário de 50 anos, no momento do crime. O autor dos tiros, o policial penal federal Jorge Jose da Rocha Guaranho, foi internado em estado grave. O crime não foi classificado como político.

No dia 10, o anestesista Giovanni Quintella Bezerra foi preso em flagrante por estupro de vulnerável de uma paciente sedada. O médico executou o ato durante uma cesariana no Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

CoronaVac para os pequenos

No dia 13, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) trouxe uma boa notícia para os pais das crianças: a autorização para aplicação emergencial da vacina CoronaVac em crianças de 3 a 5 anos de idade.

Exclusiva: Mulher que 'parou' a Ponte Rio-Niterói faz revelações sobre violência

"Eu, desde sempre, sou uma sobrevivente". A afirmação é da advogada Regina Maria Evaristo, de 56 anos, sobrevivente de estupros, abandono e violência doméstica. Regina também sobreviveu a vontade de se jogar da Ponte Rio-Niterói, na tarde da quinta-feira (14). Contudo, apesar de tantas dores, ela dedica a vida a ajudar pessoas que passam por qualquer tipo de violência ou vulnerabilidade, mas, há anos, vive fugindo de um ex-marido agressor, e não consegue ajuda da justiça.

Leia mais.

Ex-jogador de futebol é preso por furto em São Gonçalo

Um ex-jogador de futebol foi preso no sábado (23) por furto. O jovem teria com outros dois comparsas invadido uma loja de piscinas de onde retirou diversos produtos durante a madrugada.

Leia mais.

Liberdade

No fim do mês, o Brasil conheceu o caso de uma mulher e dois filhos que foram libertados após passar 17 anos em cárcere privado. Segundo a Polícia Militar (PM), os três foram encontrados amarrados em sua casa no bairro de Guaratiba (RJ).

Agosto

Boite Kiss

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) anulou no dia 3 as condenações de quatro acusados pelo incêndio na boate Kiss, ocorrido em 2013, em Santa Maria (RS). Com a decisão, os condenados deveriam ser soltos imediatamente.

Compositor Fernando Magarça é executado a tiros no Rio

O compositor Fernando Alberto da Silva, conhecido como Fernando Magarça, foi morto a tiros na tarde da quarta-feira (3), em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Ainda não há informações em quais circunstâncias ele foi morto.

Leia mais.

Mortes

Agosto foi o mês do adeus, com figuras muito conhecidas do público que faleceram neste período. Logo no início, no dia 5, os brasileiros foram surpreendidos pela notícia da morte do comediante, apresentador e ator Jô Soares. Aos 84 anos, ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês. A informação foi divulgada pela ex-mulher do artista, Flávia Pedras Soares, em sua conta no Instagram.

Três dias depois, faleceu a atriz norte-americana Olivia Newton-John, aos 73 anos. Ela foi a estrela do filme Grease, de 1978, que se tornaria um dos musicais mais populares da história de Hollywood. Outros famosos que morreram neste mês foram o cantor e compositor Lamont Dozier e o ex-líder da União Soviética Mikhail Gorbachev.

A atriz Claudia Jimenez morreu na manhã do dia 20, aos 63 anos de idade, no Hospital Samaritano, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da unidade de saúde, que não informou, no entanto, a causa da morte.

Cassação

O vereador Gabriel Monteiro (PL) teve o seu mandato cassado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A sessão foi realizada no dia 8. O placar final foi de 48 votos favoráveis à cassação e 2 votos contrários. Era necessário um mínimo de 34 votos, do total de 50 parlamentares presentes.

Monteiro foi julgado por quebra do decoro parlamentar, por três motivos: encenação com uma menor de idade em um shopping, agressão contra um morador de rua convidado para a encenação de um roubo na Lapa e relação sexual gravada em vídeo com uma menor de idade, que posteriormente teve as imagens vazadas na internet.

Poderoso chefinho: PM apreende menino de 12 anos apontado como chefe de 'boca'

Um menino de 12 anos foi apreendido na quarta-feira (17) durante uma ação do 5º BPM (Praça Harmonia) na Rua André Cavalcanti, no Centro do Rio de Janeiro. Apesar da pouca idade, a criança é acusada de chefiar uma boca de fumo em um casarão da rua.

Leia mais.

Setembro

Mulher é acusada de aplicar golpe em imobiliária em Niterói

Uma mulher identificada como Karime da Silva Marques está sendo acusada de aplicar golpe em uma empresa imobiliária em Niterói.

Leia mais.

Morte da rainha Elisabeth

Setembro foi marcado pelo fim de uma era: o reinado da rainha Elisabeth II. A monarca mais longeva à frente do trono britânico faleceu, no dia 8, aos 96 anos. Sua morte pôs fim a um reinado de 70 anos.

No dia seguinte, o sucessor da rainha, o agora Rei Charles III foi aplaudido e apertou a mão de alguns súditos. No dia 10, Charles foi proclamado rei.

Uma verdadeira operação foi acionada para os dias que se seguiram ao falecimento da monarca. No dia 13, o corpo de Elizabeth II saiu da Catedral de Santo Egídio em Edimburgo, na Escócia, para o Palácio de Buckingham, em Londres. Cerca de 250 mil pessoas deram adeus à rainha em um velório que começou no dia 15 e foi até o dia 19. O funeral foi no dia 19 e reuniu líderes de todo o planeta.

Cultura

Nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro ocorreu o festival Rock in Rio. A programação incluiu estrelas internacionais como Justin Bieber, Guns n’ Roses, Coldplay e Dua Lipa, além de grandes nomes nacionais como Gilberto Gil, Ludmilla, Iza, Ivete Sangalo e Racionais. O festival injetou mais de R$ 2,2 bilhões na economia do Rio de Janeiro. O número de turistas atraídos pelo evento ultrapassou 500 mil pessoas.

Fim da Linha: 'Revoltado' é preso em comunidade de São Gonçalo

Foragido da justiça pelo crime de roubo majorado, um homem conhecido como Revoltado, foi preso na manhã da terça-feira (20), após compartilhamento de informação de inteligência entre as forças policiais e monitoramento.

Leia mais.

Outubro

Governo do Rio dá os últimos passos para início do MUVI São Gonçalo

O Governo do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado das Cidades, homologou no último dia 26 o processo de contratação do consórcio responsável pela elaboração do projeto executivo e execução das obras do MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada) São Gonçalo. Com isso, os trâmites formais para início dos trabalhos nos canteiros entram na reta final. Orçado em R$ 262,1 milhões, o MUVI é o maior investimento em infraestrutura, mobilidade e urbanismo dos últimos anos no município e faz parte do programa Pacto RJ.

Leia mais.

Eleições

O mês de outubro foi marcado pela realização das eleições 2022. O primeiro turno foi no dia 2. Logo no início da manhã, foi realizado o teste de integridade em 641 urnas eletrônicas sorteadas ou escolhidas pelas entidades fiscalizadoras das eleições.

Até as 16h do dia 2, mais de 3 mil urnas eletrônicas foram substituídas, segundo a atualização do número de ocorrências registradas durante a votação feita pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Após nove horas de votação, as seções eleitorais foram fechadas em todo o país, precisamente, às 17h.

Por volta das 21h30, com 96,93% das urnas apuradas, foi confirmada a realização de segundo turno entre os candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Nas eleições estaduais, 15 governadores foram eleitos já no primeiro turno. Logo após os resultados, ambos os candidatos, Lula e Bolsonaro, deram declarações à imprensa.

O segundo turno das eleições foi realizado no dia 30. Assim como no primeiro turno o horário de votação terminou às 17h. A disputa seguiu acirrada até as 20h quando, com mais de 98% das urnas apuradas Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil. Aos 77 anos, ele cumprirá seu terceiro mandato.

Logo após a vitória de Lula, grupos de caminhoneiros iniciaram protestos com bloqueios em rodovias. No dia 31, o ministro Alexandre de Moraes determinou o total desbloqueio das rodovias federais que registraram paralisações de caminhoneiros.

Também no dia 31, o presidente eleito se reuniu com presidente argentino, Alberto Fernández, que veio ao Brasil para felicitá-lo pela vitória nas urnas.

Prisão

No dia 27, o ex-deputado federal Roberto Jefferson teve a prisão preventiva (por tempo indeterminado) decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Quatro dias antes, Jefferson fora preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) após oferecer resistência ao cumprimento de mandado de prisão decretado por Moraes. O mandado foi expedido depois que o ex-parlamentar publicou um vídeo na internet em que ofendeu a ministra do STF Cármen Lúcia com palavras de baixo calão.

Antes de ser preso em sua casa, no município de Comendador Levy Gasparian (RJ), Jefferson deu tiros de fuzil e lançou granadas contra os policiais que foram ao local. Em função do episódio, ele foi indiciado pela PF por quatro tentativas de homicídio.

Flordelis: juíza determina que advogado deixe a defesa da ex-deputada

Jonatan Ramos de Oliveira, um dos advogados da ex-deputada Flordelis dos Santos de Souza, deverá deixar o processo em defesa da acusada de ser mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. Isso porque a juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, determinou que o profissional seja excluído do caso, em decisão no dia 18.

Leia mais.

Novembro

Transição de governo e protestos

O feriado de Finados (2) foi marcado por atos em diversas cidades, entre elas Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Os manifestantes protestavam contra o resultado da eleição para a Presidência da República. Eles pediam intervenção federal.

No dia 22, o Partido Liberal (PL) entrou com representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para anular votos de cerca de 280 mil urnas eletrônicas usadas no segundo turno das eleições. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, deu prazo de 24 horas para que o partido fizesse o aditamento da petição em que pediu a anulação de votos das eleições. No despacho, Moraes pediu que o partido apresentasse a relação de urnas supostamente defeituosas nos dois turnos, alegando que as urnas também foram usadas no primeiro turno. Na tarde do dia 23, o partido pediu que o requerimento com escopo somente para o segundo turno fosse mantido pelo TSE. Nesse mesmo dia, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, negou o pedido do PL e estabeleceu multa de R$ 22,9 milhões para a Coligação Pelo Bem do Brasil.

Mortes de Gal e Erasmo

Ícones da música brasileira deram o último adeus em novembro. No dia 9, a cantora Gal Costa morreu aos 77 anos. Não foram divulgados detalhes sobre a causa do falecimento. Também no dia 9, morreu Rolando Boldrin, aos 86 anos. Ele era ator, cantor, compositor e apresentador de TV.

No dia 22, foi a vez do cantor e compositor Erasmo Carlos, 81 anos, falecer em decorrência de problemas causados por uma síndrome edemigênica (quando há excesso de líquido nos tecidos do corpo).

No estacionamento! Carro bate e quebra porta de shopping em São Gonçalo

Um incidente no Partage São Gonçalo Shopping na noite do sábado (19) assustou alguns clientes que passavam pelo estacionamento do mall.

Leia mais.

Início da Copa

Uma das mais importantes competições esportivas do planeta – a Copa do Mundo – que geralmente ocorre entre maio e julho, começou desta vez no fim do ano. A abertura foi realizada no estádio Al Bayt, em Al Khor, cidade localizada a 35 quilômetros de Doha, no Catar, no dia 20. O estádio foi também a sede do jogo de abertura do mundial.

O Brasil estreou no dia 24, com vitória sobre a Sérvia de 2 a 0. O segundo jogo, no dia 28, foi contra a Suíça e fez com que a seleção conseguisse, pela primeira vez, vencer o time europeu por 1 a 0, garantindo seu lugar nas oitavas de final.

Barricadas do tráfico: insegurança e transtorno em comunidade de São Gonçalo

Insegurança e tensão são sentimentos compartilhados por moradores da comunidade do Galão, no Barro Vermelho, em São Gonçalo, há vários anos devido à histórica presença do tráfico no local. No entanto, na última semana, estes sentimentos tem sido potencializados com a colocação de novas barricadas nos principais acessos à comunidade, segundo denúncias.

Leia mais.

Dezembro

Brasil eliminado e Argentina campeã

Seleção brasileira perde nos pênaltis para a Croácia e sonho do hexa chega ao fim, no estádio Cidade da Educação, em Doha, no dia 9 de dezembro. Após o 1 a 1 na prorrogação, seleção foi superada por 4 a 2 nas cobranças livres.

Já a Argentina foi a campeã do mundo em cima da França, também nos pênaltis, no domingo (18), no estádio de Lusail. Nos pênaltis, veio a vitória por 4 a 2 e o tricampeonato mundial para os 'hermanos'.

Estabelecimentos multados em ação de ordenamento em São Gonçalo

A Prefeitura de São Gonçalo, através de uma operação integrada que reuniu várias secretarias, realizou , na noite do sábado (10), uma ação de ordenamento urbano nos bairros do Centro, Camarão e Parada 40.

Leia mais.

Enquanto fazia compras, sobrinho do traficante 'Abelha' é preso no Rio

Foi preso na sexta-feira (23), o sobrinho do traficante Abelha, Yago Augusto Quintanilha Campos, que é conhecido como Abelhinha. Ele fazia compras em um shopping na Tijuca quando foi abordado pela Polícia Militar.

Leia mais.

Morre Pelé, o Rei do Futebol, aos 82 anos

Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como o Rei Pelé, morreu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos, por falência múltipla dos órgãos, em São Paulo. O maior jogador de futebol dos últimos tempos estava internado há 30 dias, no Hospital Israelita Albert Einstein, e não resistiu às complicações geradas por um câncer de cólon.

Leia mais.

*Com informações da Agência Brasil