Jovem vítima de acidente em Maricá é sepultada em São Gonçalo

Técnica de enfermagem faleceu no local do acidente; motociclista Walter Luiz segue internado - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Familiares e amigos de Nycolle Gonçalves Pereira, que morreu na última segunda-feira (26/12) após um acidente de trânsito, se despediram da jovem em sepultamento realizado no Cemitério Municipal São Miguel, em São Gonçalo.

Moradora do Salgueiro, a jovem estava na garupa de uma moto, solicitada através de um aplicativo, indo em direção a Maricá, onde se encontraria com amigos para uma festa. Em torno do km 16 da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), em Inoã, o motociclista perdeu o equilíbrio ao passar por um "olho de gato" e acabou caindo com a passageira, que faleceu no local.

Nycolle tinha 22 anos e trabalhava como técnica de enfermagem no Hospital de Retaguarda Gonçalense (antiga Casa de Saúde Menino Deus). Nas redes sociais, amigos da vítima lamentaram a morte e homenagearam a gonçalense.

"Seu ciclo aqui na terra acabou, mas você deixou muita coisa boa plantada em nós. Ao olhar pra você naquele caixão e ver você tão linda, linda como você sempre foi, parecia que estava dormindo. Vai com Deus, meu amor. Você vai deixar muitas saudades", escreveu uma amiga.

Outra amiga definiu Nycolle como "uma menina tão jovem, linda, amorosa, apaixonada pela família, sorridente, dedicada... enfim, com uma vida inteira pela frente, cheia de sonhos. Sem palavras Que Deus possa confortar nossos corações e de toda a família".

O motociclista que levava Nycolle foi identificado como Walter Luiz Nogueira, de 26 anos. Ele foi internado no Hospital Municipal Conde Modesto Leal, em Maricá, mas não sofreu fraturas e já foi liberado, segundo informações da Secretaria de Saúde do município.