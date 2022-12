Terceirizados de restaurante da UFRJ paralisam atividades após três meses sem receber

Depois do anúncio de que quatro dos cinco restaurantes universitários da UFRJ teriam suas atividades interrompidas por falta de verba, os funcionários terceirizados da única unidade em funcionamento paralisaram a atividade no local nesta quinta-feira (15/12). O grupo está sem receber salários desde outubro.

A paralisação aconteceu no RU Central, no Campus Fundão, única unidade em funcionamento em todo o coletivo de campi da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os funcionários, que prestam serviço a faculdade através de uma empresa terceirizada, organizaram uma manifestação no Centro do Rio para protestar contra a falta de pagamentos de seus salários e das bolsas dos estudantes.

A Pró-Reitoria de Gestão e Governança da UFRJ afirmou que a empresa contratada para o serviço tem enfrentado dificuldades para a manutenção integral do contrato desde o corte de verbas. A faculdade está estudando maneiras de normalizar o funcionamento.

Apesar da falta de remunerações estar relacionada a um empresa contratada da universidade, os cortes de verbas promovidos pelo Governo em instituições de ensino federais estão impactando o serviço, além de atingirem outras áreas da faculdade. As aulas no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) da faculdade, por exemplo, precisaram migrar para o modo remoto nesta quarta (14/12) por conta da falta de recursos.

Além disso, as bolsas e auxílios oferecidos a alunos em condições de vulnerabilidade social também acabaram sofrendo cortes após o bloqueio de verbas, assim como os repasses feitos para garantir o funcionamento das linhas de ônibus internas da faculdade. Os transportes, que transitam de um campus a outro, precisaram ter sua grade horária remodelada para continuar funcionando mesmo com o corte.

"A situação é muito grave. Se o bloqueio não for revertido, não teremos como pagar os salários de cerca de 900 profissionais extraquadros que complementam a mão de obra do Complexo Hospitalar e da Saúde da UFRJ, que conta com nove unidades, entre eles o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, o maior do estado do Rio em volume de consultas ambulatoriais, e a Maternidade Escola da UFRJ, terceiro maior centro do planeta no tratamento da doença trofoblástica gestacional, um tipo de tumor que pode evoluir para o câncer de placenta", destacou a reitora Denise Pires de Carvalho.