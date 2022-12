Após corte de verbas, UFRJ interrompe atividade de restaurantes universitários

Mesmo depois da reversão do bloqueio de 344 milhões de reais em recursos para a Educação, os cortes de verba seguem atingindo as universidades públicas. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) anunciou que, com exceção da unidade central, os restaurantes universitários dos campi terão suas atividades interrompidas a partir desta quarta-feira (14/12), por conta da falta de verba.

"Em decorrência do forte impacto pela falta de repasse financeiro do governo federal, infelizmente teremos de mudar a estratégia de funcionamento dos Restaurantes Universitários (RU). A empresa contratada está com dificuldades para a manutenção integral do contrato, o que torna insustentável no momento o funcionamento dos restaurantes satélites", declarou a faculdade, em comunicado oficial.

Isto significa que dois campus da Universidade, o da Praia Vermelha e o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, no Centro, ficarão sem nenhum restaurante em funcionamento pelas próximas semanas. Na Cidade Universitária do Fundão, apenas o restaurante Central funcionará; os RUs de Letras e do CT ficarão paralisados.

Segundo estimativas da própria universidade, a procura pelo Restaurantes Universitários aumentou em 2022. Com a paralisação, estudantes em condição de vulnerabilidade social são os principais afetados.

A UFRJ ainda aproveitou para esclarecer que está se esforçando "para buscar uma solução e normalizar o funcionamento, mas devido ao cenário atual, as restrições de atendimento permanecerão por alguns dias".