Bolsonaro volta atrás sobre corte de verbas a universidades federais

Quatro dias após iniciar o processo de congelamento das verbas orçamentárias de universidades federais, o Governo Federal voltou atrás e retornou às instituições os cerca de 344 milhões de reais em recursos bloqueados.

Ao todo, foram 1,4 bilhão de reais do orçamento para o Ministério de Educação bloqueados pela gestão Bolsonaro nesta semana. O Governo não informou se o resto da verba também foi descongelado. O motivo para os congelamentos não foram detalhados, mas a gestão alega que a medida pretende atender a demandas do teto de gastos.

De acordo com informações do jornal "Estado de S. Paulo", as reitorias das universidades receberam a notícia com receio e planejam destinar o máximo da verba possível o quanto antes para evitar qualquer prejuízo caso os valores voltem a ser congelados. Elas não haviam sido comunicadas a respeito do corte na última segunda (26/11) e já haviam, em mensagem conjunta enviada ao MEC, informado que o congelamento tornaria inviável o funcionamento das instituições.

Mesmo coma retomada dos valores aos cofres universitários, o total de cortes de verba na Educação promovidos pelo governo Bolsonaro no ano de 2022 giram em torno de 2 bilhões de reais.