Vereadores de São Gonçalo irão questionar Águas do Rio sobre aumento nas contas de água

Após moradores de São Gonçalo levarem um susto com o aumento do valor da conta de água, a Câmara de Vereadores do município vai voltar a questionar a Águas do Rio a respeito das cobranças realizadas pela concessionária.

Para o vereador Cici Maldonado (PL), atual presidente da Comissão de Obras do município, que já havia procurado uma equipe da empresa para questionamentos, as cobranças que estão chegando nas casas dos gonçalenses são indevidas e ele pretende abrir um procedimento contra a empresa.

"O abastecimento e o atendimento na cidade melhoraram, porém as cobranças têm sido fora da realidade da população gonçalense. O povo não tem como pagar. E, no meu entendimento, é cabível uma abertura de CPI para que possamos analisar os contratos e analisar essas cobranças indevidas", afirma Maldonado.

Um ano depois de assumir efetivamente o lugar da Companhia Estadual de Água e Esgoto (Cedae) nos serviços de água e esgoto em 27 cidades fluminenses, incluindo São Gonçalo, os parlamentares do município voltaram a cobrar investimentos da concessionária.

Os questionamentos foram realizados durante uma sessão ordinária, em 16 de novembro, no plenário Joaquim Lavoura. As principais reclamações foram a falta da ampliação no tratamento de esgoto e distribuição de águas em São Gonçalo.

O líder de governo na Câmara, Alexandre Gomes (PV), indagou o trabalho da Águas do Rio no município.

"Não podemos enquanto parlamentar permitir que essa empresa faça com nossos contribuintes essas covardias que nós estamos presenciando de manhã, de tarde e de noite. São Gonçalo é a cidade com menor porcentagem de esgoto tratado nas cidades onde a Águas do Rio tem a sua concessão. Menos de 30% dessa cidade temo esgoto tratado. Como que essa empresa começa antes de fazer o dever de casa? Antes da implementação do esgoto. Da instalação das ETE (Estação de Tratamento de Esgoto)?”, perguntou o vereador.

Quem também quetionou a Águas do Rio foi terceiro secretário da Mesa Diretora, o vereador Piero Cabral (PMB).

“Em vários locais do nosso município não tem a rede de esgoto da Águas do Rio, mas eles tão cobrando de quase todo município. Os moradores receberam uma cartinha informando que será cobrado no mês posterior. Questionei um funcionário da Águas do Rio e ele falou da ETE do piscinão. A ETE trata 100% do esgoto que chega lá? Não trata. Não trata nem 40%. Como que vai cobrar 100%”, afirmou parlamentar sobre a cobrança da taxa de esgoto.

Segundo o vereador Natan (Republicanos), a empresa há um ano tem mandado contas sem que a água chegue aos moradores. "Diversos bairros na cidade sem água. Eu não vi nada de avanço da Águas do Rio em relação a esgoto", comentou.

Moradores levam susto com nova cobrança

Residentes do bairro do Camarão, em São Gonçalo, foram surpreendidos com o valor da conta de água para o mês de janeiro. O preço da conta dobrou sem que os moradores soubessem do reajuste da concessionária.

Segundo os moradores, a conta veio com a cobrança do valor de esgoto, que se iguala ao valor da água, fazendo com que a fatura tenha o seu preço dobrado, sem um aviso prévio do acréscimo.

Após a publicação de matéria com a reclamação dos cidadãos, outros gonçalenses comentaram sobre o aumento na conta ou cobranças da empresa.

"Na minha casa não tem hidrômetro e chegou a conta. Só tenho poço artesiano", disse uma leitora do jornal.

"Pior que a minha de dezembro nem venceu ainda e já chegou a de janeiro com o dobro do preço... ou seja, estou pensando em cancelar a água e comprar uma pipa d'água que sai mais em conta", comentou outra leitora em uma rede social de O SÃO GONÇALO.

Companhia diz que custo está previsto em contrato

Sobre a atualização na cobrança das contas de água dos gonçalenses, a concessionária Águas do Rio alegou que é disponibilizada a infraestrutura de rede, além do serviço de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto, o que gera um custo operacional previsto em contrato.

"As taxas são cobradas nos locais onde há disponibilidade dos serviços, e há planos de expansão de cobertura para outras regiões. Vale ressaltar que os moradores devem realizar a conexão às redes públicas de abastecimento de água e esgotamento sanitário disponíveis, conforme prevê a Lei Federal 11.445, que dispõe sobre as diretrizes nacionais para o saneamento básico", informou a concessionária.

A companhia também reforçou que está à disposição dos clientes pelo 0800 195 0 195, para ligações ou mensagem via WhatsApp.