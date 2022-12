Moradores do Camarão são pegos de surpresa com reajuste na conta de água

Moradores da Travessa Luiz Maranhão, no bairro do Camarão, em São Gonçalo, foram surpreendidos com o valor da conta de água para o mês de janeiro. O preço da conta dobrou sem que os moradores soubessem do reajuste da concessionária e agora muitos estão sem saber o que fazer diante do 'susto'.

Fatura dobrou | Foto: Divulgação

Na fatura do mês de dezembro, a cobrança da empresa vinha especificando apenas o valor da água, e um possível adicional de extras e taxas, algo que não mudava o preço total da fatura.

Mas agora, sem aviso prévio, segundo os moradores, a conta veio com a cobrança do valor de esgoto, que se iguala ao valor da água, fazendo com que a fatura tenha o seu preço dobrado.

"Recebemos a conta com vencimento em 16/12/2022 e outra com vencimento em 16/01/2023, mas essa com o valor total dobrado, devido ao valor do esgoto ser incluído na referida conta no mesmo valor do consumo. Como não sabíamos dessa mudança, levamos um susto", diz a assistente administrativa Maria das Graças Ferreira, de 57 anos.

Outros vizinhos de Maria das Graças também passam pela mesma situação. Todos tiveram sua conta de água dobrada pelo acréscimo da taxa de esgoto, que anteriormente não era cobrada aos moradores.

No município de São Gonçalo, que até pouco tempo tinha a sua distribuição de água realizada pela Cedae, não existia essa cobrança de esgoto. Já na cidade vizinha de Niterói, esse valor já vem na conta dos moradores há algum tempo.

O SÃO GONÇALO procurou a concessionária Águas do Rio para entender a razão para esse aumento repentino de valor para os moradores do Camarão.

Segundo a empresa, é disponibilizada a infraestrutura de rede, além do serviço de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto, o que gera um custo operacional previsto em contrato.

"A Águas do Rio informa que a Travessa Luiz Maranhão, no bairro do Camarão, em São Gonçalo, possui rede coletora de esgoto. As taxas são cobradas nos locais onde há disponibilidade dos serviços, e há planos de expansão de cobertura para outras regiões. Vale ressaltar que os moradores devem realizar a conexão às redes públicas de abastecimento de água e esgotamento sanitário disponíveis, conforme prevê a Lei Federal 11.445, que dispõe sobre as diretrizes nacionais para o saneamento básico", informou a concessionária.

A companhia também reforçou que está à disposição dos clientes pelo 0800 195 0 195, para ligações ou mensagem via WhatsApp.