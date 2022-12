Tite faz a 'Dança do Pombo' e gonçalense autor do hit comemora

Artilheiro da seleção brasileira até o momento na Copa do Mundo do Catar, Richarlison marcou mais um gol no confronto com a Coreia do Sul, na tarde desta segunda-feira (5), e comemorou com a sua marca registrada: a 'dança do pombo'.

Leia Mais: 'Dança do Pombo', de cantor gonçalense, viraliza com Richarlison e dá apelido ao jogador

Apelidado de 'Pombo', o atacante do Brasil e do time inglês Tottenham puxou a famoso hit assim que levou a bola ao fundo da rede na partida e 'convocou' até o técnico Tite para dançar junto aos companheiros de equipe, deixando o criador da música em êxtase.

"Mais uma vez ele surpreendeu. Quando ele marca o Brasil todo espera que ele faça a dança do pombo, mas ninguém imaginava que ele fosse botar o Tite para fazer a dancinha. Isso para mim foi o auge de tudo, algo mágico e inexplicável", revela o MC Faísca, cantor e compositor da música.

Tiago Oliveira, o 'Faísca', diz que a comemoração chegou a ser para ele uma espécie de gol e quase que um título para a sua carreira.

"A reação aqui em casa foi intensa. Assim que o Richarlison fez o gol foi uma explosão. Teve bebida voando para o alto, todo mundo se abraçando, todo mundo pulando. Foi um gol maravilhoso, uma pintura onde ele lutou pela bola", conta Tiago.

Após o fim da partida, o 'Pombo' revelou que a comemoração foi ensaiada no hotel antes do time ir para o jogo. "É com essa alegria que vamos para dentro de campo", disse Richarlison.

Agora o que o MC Faísca deseja é que o Brasil avance ainda mais na competição e que saiam muitos gols do camisa 9 para que a 'dança do pombo' não pare de tocar e de levar alegria aos espectadores.