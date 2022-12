'Dança do Pombo', de cantor gonçalense, viraliza com Richarlison e dá apelido ao jogador

O gonçalense Tiago Oliveira é a mente por traz do hit 'Dança do Pombo' - Foto: Reprodução

O gonçalense Tiago Oliveira é a mente por traz do hit 'Dança do Pombo' - Foto: Reprodução

Se você acompanha futebol ou está antenado nas redes sociais é muito provável de que já tenha ouvido falar da 'Dança do Pombo'. O hit que virou marca registrada do jogador da seleção brasileira Richarlison viralizou e, hoje, quem colhe seus frutos é o autor da música, o gonçalense 'MC Faísca'.

O cantor e compositor Tiago Oliveira, de 35 anos, morador de Venda da Cruz, atualmente trabalha como motorista de aplicativo. Mas quem pede uma corrida com o condutor talvez nem imagine o sucesso que ele tem feito nos últimos tempos com uma música que ele mesmo escreveu e que surgiu de uma forma inusitada.

"A 'Dança do Pombo' surgiu quando um pombo fez cocô no meu ombro enquanto eu estava na Praia de Charitas com a minha esposa, que na época era minha namorada. Na hora eu fiquei revoltado. Aí, quando cheguei na casa dela tinha um monte de criança, e ela resolveu contar o ocorrido. As crianças começaram a me chamar de pombo brincando, e eu comecei a imitar o bicho. Elas se divertiram com a situação e eu já pensei na ideia da música", conta Tiago, o 'MC Faísca".

A partir daí, o cantor já pensou na coreografia, escreveu a letra e produziu a música. Tudo isso no ano de 2014. E no mesmo ano de lançamento, seis meses após ele soltar nas redes, a composição já 'estourou' na internet.

Porém o grande sucesso mesmo veio com o jogador brasileiro que atua na seleção e no Tottenham, da Inglaterra, que até foi apelidado de 'pombo'.

"Em 2018, o Richarlison dançou a música. Caiu nas redes sociais e logo deu uma viralizada. Mas agora, na Copa do Mundo, com ele marcando gol e fazendo a dança, começou a bombar novamente. O Richarlison é um dos grandes responsáveis desse hit ter ganhado o mundo", diz o MC.

O 'Faísca' é nascido e criado em São Gonçalo. É onde ele vive e conhece cada cantinho. E diz que 'não teria como não não se inspirar na sua vivência na cidade'. "É a cidade que eu amo, só poderia ser um pouquinho mais valorizada", afirma.

Com o sucesso, vieram as entrevistas. Recentemente, ele recebeu uma equipe do Fantástico na sua casa para gravar uma matéria contando sobre o surgimento do hit.

"O principal na vida é a gente ter foco, persistência e acreditar na gente. Temo que botar uma coisa na cabeça: o sonho é meu, eu tenho que persistir, lutar e só assim que eu vou conseguir fazer algo acontecer. Então é acreditar primeiramente em si mesmo" revela o cantor.

Nesta sexta-feira (2), tem mais jogo do Brasil, em um confronto com Camarões pela última rodada da fase de grupos, e o MC Faísca só deseja uma coisa: mais gols do Richarlison para o hit 'do pombo' bombar cada vez mais.