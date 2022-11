Mutirão de castração clandestino é desmantelado em Maricá

Um mutirão de castração clandestino realizado por uma ONG em Maricá foi desmantelado durante ação de fiscalização do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-RJ), em parceria com a Coordenadoria de Proteção Animal e a Vigilância Sanitária municipal.

Segundo o órgão, os procedimentos estavam previstos para ocorrer em local inapropriados, com pessoas inabilitadas e profissionais desqualificados. O impedimento da ação aconteceu com base em um trabalho do setor de inteligência do Conselho em articulação com a Prefeitura de Maricá.

Após levantamento de informações, foi constatado pela instituição que os envolvidos terceirizavam a castração e costumavam organizar mutirões clandestinos sem aval do Conselho. Os indivíduos supostamente ligados a ONG cobravam cerca de R$ 59,90 para a realização de ovariosalpingohisterectomias e orquiectomias em cães e gatos.

Aproximadamente 50 animais eram levados diariamente aos pontos para serem operados. O profissional responsável na realização do procedimento recebia apenas 500 reais. Segundo o CRMV, a ação "coloca em risco a saúde pública pois muitas das vezes há um reaproveitamento de material cirúrgico, havendo contaminação cruzada".

O órgão lamentou a participação dos profissionais envolvidos, que serão chamados a prestarem esclarecimentos ao Conselho. A instituição ressaltou, ainda, que "não medirá esforços para que o bom nome da profissão não seja manchado em respeito aos quase 19 mil jurisdicionados vinculados a esta autarquia".