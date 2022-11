Maricá realiza Dia “D” de prevenção ao câncer de boca nesta sexta-feira (25)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, promove nesta sexta-feira (25/11), das 9h às 16h, o Dia “D” de prevenção ao câncer de boca, com rodas de conversa e orientações de profissionais sobre saúde bucal nas Unidades de Saúde da Família (USF), na UPA de Inoã e na Unidade 24 Horas Santa Rita, conscientizando a população sobre os cuidados necessários e formas de evitar a doença — que tem cerca de 15 mil novos casos por ano, atingindo majoritariamente o público masculino acima dos 40 anos. Além disso, das 9h às 11h, a equipe do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) estará na Secretaria de Políticas para a Terceira Idade, no Centro, realizando essas dinâmicas com os idosos que participam de atividades no local.

A programação integra o Novembro Vermelho, mês de mobilização pelo combate ao câncer de boca, tumor maligno que pode atingir os lábios e outras estruturas bucais, como gengivas, bochechas, céu da boca e língua. Com isso, é destacada a importância de estar atento à presença de lesões persistentes na cavidade oral, um dos principais sinais de alerta, e também apresentado como proceder nesses casos.

Além das lesões na região bucal que não cicatrizam há mais de 15 dias, outros sinais também podem indicar a necessidade de procurar auxílio profissional, em vista de identificar corretamente o câncer de boca. São eles: presença de placas vermelhas ou esbranquiçadas na língua, gengivas, céu da boca e bochechas; caroços no pescoço; rouquidão persistente; dificuldade de mastigação e de engolir alimentos; assim como sensação de algo preso na garganta.

Para a secretária de Saúde, Solange Oliveira, as ações de conscientização e prevenção ao câncer de boca são essenciais, se unindo também à mobilização pela saúde do homem no Novembro Azul, integrando temas essenciais para oferecer um cuidado completo a esse público.

“É fundamental podermos levar orientações qualificadas à população sobre o câncer de boca, doença que atinge na sua maioria homens e que muitas pessoas desconhecem. Com o Dia D, compartilhamos informações importantes e contribuímos para o diagnóstico precoce, nossa melhor forma de prevenção e também um momento em que as chances de cura são altas. Durante o Novembro Azul, realizamos ações com foco na saúde masculina e a mobilização do Novembro Vermelho se une a isso, fortalecendo os cuidados a esse grupo em diversas frentes”, ressaltou.

Suany Marins, subsecretária de Políticas Odontológicas, destacou o papel do diagnóstico precoce para a cura, lembrando também a importância da adoção de cuidados básicos para prevenir a doença.

“O objetivo da campanha é aumentar os índices de diagnóstico precoce do câncer bucal e de lesões potencialmente malignas, através da identificação, conscientização e esclarecimento de dúvidas. Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) estimam que 11.180 casos surjam em homens e outros 4.010 em mulheres anualmente, por isso é importante manter a higiene bucal, evitar fumar, manter uma alimentação rica em nutrientes e controlar o consumo de bebidas alcoólicas. Esses cuidados, junto à atenção às alterações bucais, são essenciais para a prevenção da doença”, acrescentou Suany.

Endereços das unidades de saúde que participarão do Dia D

– USF Barroco: Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2, Itaipuaçu.

– USF Central: Rua Clímaco Pereira, 241, Centro.

– USF Bairro da Amizade: Rua 53, Lt 31, Qd 91.

– USF Bambuí: Av. do Contorno, s/n.

– USF Barra: Rua 04, Lt 03, Qd 0, Barra de Maricá.

– USF Espraiado: Rua Gualberto Batista de Macedo, s/nº.

– USF Guaratiba: Est. Beira da Lagoa, s/nº.

– USF Inoã I: Rua Caio Figueiredo, s/nº (Travessa CIEP).

– USF Inoã II: Rodovia Amaral Peixoto, km 14, s/nº, (ao lado do DPO).

– USF Mumbuca: Rua Hipólito de Abreu Rangel, s/nº

– USF Marinelândia: Rua Nove, Quadra 15, Cordeirinho.

– USF Ponta Negra: Rua Alcebíades Teodoro Pereira, s/nº.

– USF Ponta Grossa: Rua Irineu Ferreira Pinto, s/nº.

– USF Retiro: Estrada do Retiro, s/nº.

– USF Ubatiba: Av. Niterói, s/nº.

– USF São José I: Rua Isaac Lannes da Silva, s/nº.

– USF Jardim Atlântico: Rua 36, lote 01, quadra 206, Itaipuaçu.

– USF Santa Rita: Rua Antônio Marques Mathias, s/nº.

– USF São José II: Estrada da Cachoeira, s/nº.

– USF Elenir Umbelino de Mello (Flamengo): Rua Ary Spíndola, quadra A, lote 352, Flamengo.

– UPA de Inoã: Rua Euclides de Paulo da Silva, s/n, Inoã.

– Unidade 24h Santa Rita: Rua 83, esquina com a Rua 36, Jardim Atlântico Leste, Itaipuaçu