Igreja Universal do Centro de Niterói funciona normalmente após incêndio

A Igreja Universal fica na Rua Dr. Borman, no Centro da cidade - Foto: Layla Mussi

Mesmo após um incêndio ter atingido uma parte da estrutura da Igreja Universal do Reino de Deus, localizada no Centro de Niterói, na tarde desta terça (23), os cultos não foram afetados e ocorrem sem maiores prejuízos, nesta quarta (24).

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostrou chamas e uma fumaça preta na lateral do terreno do templo, que fica na Rua Dr. Borman, número 47. Não houve vítimas.

Segundo informações, a possível causa do incêndio seria um curto circuito na torre do ar-condicionado da igreja, o que afetou apenas a refrigeração do templo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio no local, evitando, assim, grandes estragos para a igreja.

