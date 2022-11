Incêndio de grandes proporções atinge igreja no Centro de Niterói

Um incêndio de grandes proporções atinge parte da estrutura da Igreja Universal do Reino de Deus, localizada no Centro de Niterói, na tarde desta terça-feira (23). Não há informações sobre vítimas.

Num vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver, do alto, as chamas e a fumaça preta sobre o templo, que fica na Rua Dr. Borman, número 47. Segundo informações iniciais, a possível causa do incêndio seria um curto circuito na torre do ar-condicionado da igreja.

null Divulgação

Autor: Divulgação

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local.

*Em atualização