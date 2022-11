Família busca informações sobre cachorrinho desaparecido no Porto Novo

Cachorro tem os pelos branco com detalhes pretos, além das orelhas grisalhas - Foto: Divulgação

Cachorro tem os pelos branco com detalhes pretos, além das orelhas grisalhas - Foto: Divulgação

Um cachorro desapareceu no Porto Novo, em São Gonçalo, na noite da última quinta-feira (17), e a família busca informações que possam ajudar a encontrá-lo. Fumaça, como é chamado, fugiu ao ver o portão da garagem aberto e não voltou.

Fumaça já vive com a família há 6 anos, e há um ano vem tratando uma doença que o deixou com sequelas nas patas e com tremidas a todo instante. O cão faz uso de colírio semanalmente, e em alguns momentos toma antibiótico.

De acordo com a dona de Fumaça, ele saiu de casa por volta das 18h20, pois com o portão da garagem aberto, ela ficou atenta a seus dois filhos pequenos e não conseguiu evitar a fuga do cachorro.

“Estamos sofrendo, meus filhos estão sentindo muito a ausência dele. Queremos muito encontrá-lo. Ele é branco com alguns detalhes pretos, e tem a orelha grisalha.”, contou a dona de Fumaça.

A família também está oferecendo uma recompensa para quem encontrá-lo; basta entrar em contato através do número (21) 98660-8384.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca