Família busca doações para cadela atropelada em bairro de Niterói

Cadela tem uma pata com fratura exposta e outra fraturada em diversos pedaços - Foto: Divulgação

Cadela tem uma pata com fratura exposta e outra fraturada em diversos pedaços - Foto: Divulgação

Uma cadela foi atropelada, há duas semanas, no bairro Baldeador, em Niterói. Essa é a terceira vez nos últimos meses que um animal é atropelado no local.

De acordo com as informações, o homem que atropelou disse em primeiro momento que levaria a cadela em um veterinário, chegando a bota-la dentro do veículo. Contudo, ele acabou a abandonando 100 metros mais a frente.

“Dias depois ela voltou para o lugar onde foi atropelada, e acho que quando se sentiu mais segura ela saiu para procurar comida, e foi quando eu a encontrei. Chamei uma amiga minha, que tem 49 cães resgatados, para que pudesse me ajudar.”, disse Synara, mulher que resgatou a cadela.

Hoje ela se encontra na casa de Synara, em um lar temporário, e eles estão em busca de doações para seu tratamento. Neste momento, é bem provável que ela terá que realizar exames e passar por cirurgia, além de outras coisas, pois tem uma fratura exposta em uma das patas e outra fraturada em diversos pedaços.

Caso queira ajudar no tratamento, poderá realizar transferência ou pix para os seguintes bancos:

•Nubank

Pix: 21971141321

Synara Azevedo

•Caixa econômica

Ag 2501

Op 001

Conta 00021976-0

Pix 108.169.607-98

Ariane de Paula