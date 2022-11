Absolvido, filho de Flordelis é solto de cadeia em São Gonçalo

Foi solto da prisão, no último domingo (13/11), um dos três réus absolvidos pelo júri no julgamento que condenou a ex-deputada Flordelis a 50 anos de prisão pelo assassinato do pasto Anderson do Carmo. André Luiz Oliveira, um dos filhos afetivos de Flordelis, foi liberado da Cadeia Pública Juíza Patrícia Lourival Acioli, no Jardim Catarina, em São Gonçalo.

Primeiro réu a ser interrogado, André era acusado de homicídio, tentativas de homicídio e associação criminosa armada. Sua filha, Rayane dos Santos de Oliveira, e a irmã afetiva Marzy Teixeira da Silva foram as únicas além de André a receberem absolvição pelas acusações. As duas devem deixar, ainda nesta segunda (14/11), o Instituto Penal Santo Expedito, em Bangu, onde estavam presas.

O julgamento, que começou na segunda-feira passada (07/11), foi encerrado neste domingo (13/11). Flordelis foi sentenciada a 50 anos e 20 dias de prisão pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e associação criminosa armada. Além dela, sua filha biológica Simone dos Santos também foi condenada e recebeu 31 anos e 4 meses de prisão por homicídio, tentativa de homicídio e associação criminosa armada.