Corpo da atriz Claudia Jimenez é cremado em cerimônia no Rio de Janeiro

O corpo de Claudia Jimenez foi cremado às 16h30, deste sábado (20), no Cemitério Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. Amigos e familiares se despediram da atriz em uma cerimônia íntima.

Miguel Falabella, amigo próximo da artista, esteve presente no velório. Em conversa com a imprensa, desabafou: "É uma relação que vem lá de trás, de muitos anos. Na pandemia ela ficou muito fechada, mas a gente sempre [estava] trocando mensagens. Dessa vez não deu para a gente se abraçar antes de ela ir. Fica um buraco. Um dia iremos todos", comentou.

O ator e músico Paulinho Vilhena chegou ao local com uma flor na mão. A atriz Anna Lima também esteve presente na despedida. Ela estava internada no hospital Samaritano, na capital fluminense, quando sofreu uma insuficiência cardíaca.

Humorista, dubladora e roteirista, Claudia tinha mais de 40 anos de carreira. Começou em 1979, na série Malu Mulher. Participou de programas de humor como Os Trapalhões, Viva o Gordo e Chico Anysio Show e ficou ainda mais conhecida com a personagem Dona Cacilda, na Escolinha do Professor Raimundo.

