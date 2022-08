Causa da morte da atriz Cláudia Jimenez foi insuficiência cardíaca

A atriz Cláudia Jimenez faleceu, aos 63 anos, na manhã deste sábado, em um hospital no Rio de Janeiro. Inicialmente, a causa da morte não tinha sido divulgada pela família da atriz. Após o início do velório da artista, a Globo informou que a causa do falecimento foi por insuficiência cardíaca.

Cláudia Maria Patitucci Jimenez ficou famosa por seus papéis cômicos na TV Globo, onde começou a trabalhar em 1979. Sua estreia na emissora ocorreu na série Malu Mulher.

Uma de suas personagens mais famosas foi Dona Cacilda, uma das alunas do humorístico Escolinha do Professor Raimundo, de Chico Anysio, com seu bordão “Beijinho, beijinho, pau, pau”.

A atriz teve também outras participações em filmes, como Gabriela, Cravo e Canela e Os Trapalhões no Auto da Compadecida, além de várias novelas e séries, como Sai de baixo, Ti-ti-ti, Torre de Babel e Haja Coração. Esta última, em 2016, foi seu último papel da TV Globo.

O velório de Cláudia Jimenez aconteceu neste sábado, a partir das 16h, no Cemitério Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. O corpo da atriz foi cremado após o velório.