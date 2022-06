Vereador Douglas Gomes é condenado por chamar Benny Briolly de homem

O vereador Douglas Gomes (PTC), de Niterói, foi condenado a um ano e sete meses de prisão pelo crime de injuria contra a vereadora Benny Briolly (PSOL), por chamá-la de homem. A sentença foi proferida pela Juíza Claudia Monteiro Alburquerque da 2ª Vara Criminal de Niterói, por transfobia.

Na rede social, Briolly comentou sobre a sentença dada a Douglas Gomes. "URGENTE E HISTÓRICO! Vereador bolsonarista @verdouglasgomes, aqui de Niterói, é o primeiro parlamentar condenado pelo CRIME de TRANSFOBIA no Brasil, por uma ação movida POR MINHA MANDATA. O criminoso recebeu ontem, no dia do orgulho LGBTQIAP+, 1 ano e 7 meses de PRISÃO!", escreveu.

O vereador também se pronunciou sobre o caso: "Chame um homem de mulher hoje e amanhã ele poderá entrar no banheiro com sua filha e vc não poderá fazer nada. No dia do "orgulho LGBT" eu sou um troféu entregue à militância, amanhã pode ser vc".

Leia também:

https://www.osaogoncalo.com.br/seguranca-publica/123224/pericia-nao-comprova-que-ameacas-enviadas-a-vereadora-benny-briolly-partiu-de-deputado