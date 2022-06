Após denúncia de OSG, poste é trocado em Tribobó, vídeo!

Após sofrer por alguns meses com um poste que estava se deteriorando e correndo o risco de cair e ferir alguém, os moradores de Tribobó agora respiram aliviados. Depois de denunciarem o caso para O SÃO GONÇALO na semana passada, a Enel foi até o local e resolveu a situação. O poste ficava localizado na Avenida Doutor Eugênio Borges, próximo a um ponto de ônibus.

Em vídeo, o gonçalense Sammis agradeceu ao jornal Arquivo Pessoal

Quem contou a novidade foi o professor Sammis Silva, de 44 anos, que denunciou o problema anteriormente. "Na segunda-feira (30), eu fui até o local e vi que tinham tirado o poste. Foi um alívio ver a situação! Na hora eu já compartilhei com amigos pela internet e todos gostaram e aplaudiram. Eu agradeço em nome da população ao jornal O São Gonçalo que se prontificou a ajudar no caso. Também agradeço a Enel por ter resolvido", afirmou.

Na reportagem anterior, o professor contou que o poste causava perigo à crianças, idosos e até aos motoristas que passavam pelo local.

"Essa situação está assim desde o ano passado, mas cada vez mais esse poste se deteriora mais e mais. É sol e chuva em cima dele o tempo todo e isso piora a situação. Como tem um ponto de ônibus no local, as pessoas acabam usando o poste que é próximo para se proteger do sol. Se esse poste cair, pode ferir uma pessoa. Carros também passam bastante por ali. Tem uma escola próxima, então o fluxo de crianças trafegando também é grande", contou ele na semana passada.

Procurada, na ocasião, a Enel disse que enviaria uma equipe ao local para vistoriar o poste e fazer os serviços necessários.