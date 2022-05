Poste que está se deteriorando preocupa moradores de Tribobó, em SG

Um poste vem se deteriorando na Avenida Doutor Eugênio Borges, no bairro de Tribobó, em São Gonçalo. A situação foi denunciada por moradores que passam constantemente pelo local. O poste de concreto está soltando pedaços e, com isso, já é possível ver a estrutura interna deste. A preocupação é que ele ceda, caindo e causando uma tragédia.

A denúncia foi feita ao O SÃO GONÇALO pelo professor Sammis Silva, de 44 anos. Ele contou que próximo ao poste existe um ponto de ônibus e, por isso, é um local de intensa movimentação de pessoas.

"Essa situação está assim desde o ano passado, mas cada vez mais esse poste se deteriora mais e mais. É sol e chuva em cima dele o tempo todo e isso piora a situação. Como tem um ponto de ônibus no local, as pessoas acabam usando o poste que é próximo para se proteger do sol. Se esse poste cair, pode ferir uma pessoa. Carros também passam bastante por ali. Tem uma escola próxima, então o fluxo de crianças trafegando também é grande", afirmou.

Indagado se o caso já foi denunciado para a Enel, ele contou que a empresa já retirou os fios desse poste e colocou outro próximo. "Há uns dois anos, eles retiraram os fios desse poste que está se deteriorando, então, ele não tem fios. A empresa instalou um outro poste próximo e esse tem fios. Mas, o poste podre, mesmo sem fio, pode cair e ferir alguém. Na época da instalação desse segundo poste, a situação não estava tão crítica, mas hoje, as rachaduras no poste que oferece risco são enormes e algumas se tornaram buracos. Ele pode cair a qualquer momento", afirmou.

Procurada, a Enel Distribuição Rio informou que enviará uma equipe técnica na parte da tarde para vistoriar o local e programar os serviços necessários.