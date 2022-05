Chuva 'castiga' passageiros no terminal de Niterói; veja vídeo

O forte temporal que caiu em Niterói, na tarde desta segunda-feira (16), vem trazendo problemas à população. Durante a tempestade na cidade, um vídeo que circula nas redes sociais, mostra uma forte ventania no Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro. Nas imagens, é possível perceber que os passageiros se escondem atrás das pilastras para fugir do fenômeno natural.

O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil do município emitiu, por volta das 17h30, um alerta indicando estágio de atenção na cidade. Em caso de emergência, a prefeitura disponibiliza os números 199 ou 2620-0199.

