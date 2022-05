Chuva em Niterói e São Gonçalo deve permanecer nesta terça

As chuvas que atingiram São Gonçalo e Niterói nesta segunda-feira (16), chegando até a cair granizo do céu, devem continuar pelo menos até amanhã (17).

Na terça-feira, o dia promete começar com sol, porém com bastante nuvens e períodos nublados. A qualquer momento o dia pode contar com pancadas de chuva. As temperaturas devem variar entre 20° e 21º em Niterói e 20° e 23º em São Gonçalo.

Na quarta-feira (18), o dia promete ser de sol com algumas névoas em alguns momentos, e a noite com poucas nuvens. A mínima em Niterói será de 17º e máxima de 21º, enquanto em São Gonçalo, a temperatura varia de 16º a 22º.

Já na quinta-feira (19), a temperatura deve abaixar bastante, onde a mínima pode chegar a 13º em Niterói e 14º em São Gonçalo, enquanto a máxima chega a 21º em ambas as cidades. Mesmo com frio, o dia promete ser de sol e sem chances de chuva.